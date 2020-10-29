منطاد غوغل لبث الإنترنت علق في الهواء 312 يوما

وطن: أعلنت شركة Loon التابعة لغوغل، أن المنطاد الخاص ببث الإنترنت، سجل رقما قياسيا جديدا في مدة بقائه معلقا في الهواء بلغت 312 يوما.

ويذكر أن هذا المنطاد أطلق في مايو 2019 من بورتوريكو ووصل إلى بيرو، حيث أنشأ في إحدى المناطق شبكة لاسلكية لبث الإنترنت. وقد بقي المنطاد هناك مدة ثلاثة أشهر ، بعدها بدأ يدور حول الأرض مرورا بجنوب المحيط الأطلسي والهندي والهادئ، وفي عام 2020 هبط على الأرض في المكسيك .

وأعلنت غوغل، أنها لن تتوقف عند هذه النتائج، بل ستعمل على زيادة القدرة الذاتية للمنطاد ليعمل على ارتفاع حوالي 18 كيلومترا فترات أطول.

ومن المفترض في حال نجاح هذا المشروع واستخدامه تجاريا، فإن مثل هذه المناطيد ستوفر الإنترنت للمناطق النائية في جميع أنحاء العالم بسرعة مماثلة لـ 4G.

المصدر: (نوفوستي)