"التعليم العالي" تدعو لمقاطعة مؤسسات التعليم العالي الاسرائيلية المقامة على أراضينا المحتلة

وطن: دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، جميع مؤسسات التعليم العالي والأكاديمين والباحثين في جميع أنحاء العالم، لمقاطعة جامعة "أرائيل" وأية مؤسسة تعليم اسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزارة على عدم شرعية هذه المؤسسات بحسب القانون الدولي، كونها مقامة عنوة على أراضٍ محتلة بالقوة، مطالبة كل أحرار العالم بمقاطعة هذه المؤسسات الاحتلالية، نصرة لقضيتنا العادلة وحقنا في التحرر والاستقلال، وإقامة دولتنا المستقلة على ترابنا الوطني.

ونددت الوزارة بالاتفاق الذي جرى توقيعه مؤخرا بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، الخاص بالتعاون والتمويل لمشاريع البحث العلمي، في مؤسسات التعليم العالي الاسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة.

وأعربت الوزارة عن استيائها من استمرار انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل على حساب قضايانا العادلة، والاستمرار في تشجيعها على الإمعان في احتلالها لأراضينا، ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الدولية والأممية.

وأكدت الوزارة استمرار تحركاتها على كافة المستويات العربي والإقليمي والدولي، لمقاطعة هذه الموسسات غير الشرعية المقامة على أراضينا المحتلة، وعدم الالتفات للاتفاق الإسرائيلي الأمريكي.