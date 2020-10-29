3 قتلى بينهم امرأة مقطوعة الرأس بعملية طعن فرنسا

وطن: قُتل 3 أشخاص وأُصيب آخرون، اليوم الخميس، في هجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء،

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر حكومي لم تسمّه القول، إن عناصر أمن تمكنوا من اعتقال منفذ الهجوم.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأنه من بين القتلى الثلاثة، امرأة قُطِع رأسها.

وباشر الادعاء العام الفرنسي بتحقيق في هجوم نيس باعتباره "واقعة اغتيال ذات صلة بمؤسسة إرهابية".

وكان مصدر أمني قال إن الهجوم وقع حوالي الساعة التاسعة صباحا بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، في تغريدة عبر "تويتر" عن عقد "اجتماع أزمة".

وقالت شرطة نيس، إن الهجوم وقع في محيط كنيسة "السيدة العذراء" وسط المدينة، بحسب شبكة "بي إف إم" الفرنسية.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم اعتقال منفذ الهجوم ويجري استجوابه، دون مزيد من التفاصيل.