إحياء الذكرى الـ64 لمجزرة كفر قاسم

وطن: يصادف اليوم الموافق 29 من تشرين الأول من كل عام الذكرى الـ64 لمجزرة كفر قاسم، (إحدى قرى المثلث المحتل)، التي نفذتها العصابات الصهيونية عام 1956، واستششهد خلالها 49 فلسطينياً وجرح نحو 18، ينهم نساء وأطفال.

وانطلقت صباح اليوم المراسيم السنوية لإحياء الذكرى وذلك بمراسيم و مشاركة مقلصة بسبب جائحة كورونا وتعليمات السلامة والوقاية من الوباء.

وبدأت المسيرة في مسارها التقليدي من مركز البلدة الى النصب التذكاري حيث جرت مراسم مقلّصة تخللتها كلمات قصيرة ومن ثم الى مقبرة الشهداء. وذلك بعد مناشدة كبار السن وطلبة المدارس بعدم المشاركة في المسيرة هذا العام حفاظًا على صحتهم وخوفًا من انتقال العدوى اليهم خلال المسيرة.

وافتتحت المراسم بمشاركة رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر، والنواب د. يوسف جبارين ود. عوفر كسيف (الجبهة –القائمة المشتركة)، النواب د. إمطانس شحادة وسامي أبو شحادة (التجمع –القائمة المشتركة) والنواب منصور عباس ووليد طه (الحركة الإسلامية – القائمة المشتركة) بالإضافة إلى قيادات في المتابعة واللجنة الشعبية.