وسط تحذيرات من استشهاده.. الأسير الأخرس يواصل إضرابه لليوم 95

وطن: يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ95 على التوالي وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

فقد أكدت محامية الأسير الأخرس أحلام حداد، أن الأطباء يؤكدون على أن الأسير الأخرس في أوضاع صحية حرجة جداً وقد يفارق الحياة في أي لحظة، وهو ويعاني من صداع وتشنجات قد تدخله في غيبوبة لفترات زمنية ما يعد مؤشر خطر على حياته.

وأكدت حداد على أن الأسير الأخرس يطالب بإلغاء الاعتقال الإداري جذرياً وليس فقط لنفسه، بل لجميع المعتقلين إدارياً ولذلك يصر على مطالبه والاستمرار باضرابه.

ويواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم (95) على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، وسط محاولات من محاميته بالإفراج عنه نظراً لخطورة وضعه الصحي.