الحية: مهلة المقاومة للاحتلال شارفت على الانتهاء ولن نصبر أكثر

وطن: قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية يوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصرّ على أن يبقى قطاع غزة تحت الحصار، مشددًا على أن حركته لن تقبل ببقاء الحصار.

أوضح الحية خلال مقابلة مع فضائية الأقصى عقب عودته لغزة أن مدة التهدئة الأخيرة مع الاحتلال قاربت على الانتهاء، مضيفًا: "لن نصبر أكثر".

وأشار إلى أن وفد حماس الذي غادر للقاهرة تحدث مع المسؤولين المصريين عن متطلبات تخفيف الحصار خاصة مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكمل الحية: "أوصلنا حاجات غزة المرتبطة بفتح المعبر على أمل عودته للعمل بشكل طبيعي، والتجارة، والعلاقات الثنائية ووعدوا خيرًا".

وبين أن الوفد القيادي لحماس ناقش في القاهرة ملف المصالحة الوطنية، وهموم ومعاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.