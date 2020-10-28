مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار في باقة الغربية

وطن: قتلت امرأة (47 عاما) في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة باقة الغربية، في تصاعد لأحداث العنف في المجتمع العربي الذي شهد ثلاثة جرائم قتل خلال اليومين الماضين، ليرتفع عدد ضحايا الجرائم المختلفة منذ مطلع العام 2020 الجاري إلى 75 قتيلا وقتيلة

وذكرت الطواقم أنها تلقت بلاغا عن إصابة امرأة في حي بئر باقة بعد تعرضها لإطلاق النار. وأضافت الطواقم أنها عملت على نقل المصابة إلى مستشفى "هلل يافي" في مدينة الخضيرة، وهي في حالة حرجة.

وفي بيان لاحق، أقرت الطواقم الطبية في المستشفى، وفاة المصابة متأثرة بجراحها الحرجة بعد فشل جميع محاولات إنعاشها.

المصدر: (عرب48)