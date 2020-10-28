اندلاع حريق داخل نظارة مديرية بيت لحم

وطن: باشرت الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات قيام أحد الموقوفين بحرق فرشته في مركز الحجز المخصص لفحص فيروس كورونا في مديرية شرطة بيت لحم.

وأفادت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بأن موقوفا من أصحاب السوابق ولديه قضايا تعاطي وترويج مخدرات تم توقيفه أمس وبحوزته كمية من المواد التي يشتبه أن تكون مخدرة، وبسبب أوضاع انتشار فيروس كورونا قامت الشرطة بأخذ الاجراءات والبروتوكولات الصحية ووضعه في غرفة التوقيف بانتظار نتائج فحص كورونا، وقام بإشعال النيران في فرشته مستغلا السماح له بتدخين سيجارة، ما أدى لاستنشاقه كميه من الدخان، وتم نقله للمستشفى كما تم تقديم الاسعاف الأولي لموقوفين اثنين أصيبا بالاختناق ووصفت اصاباتهم بالبسيطة.

وأكدت الشرطة مباشرة اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.