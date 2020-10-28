مصرع مواطنة بحادث سير في القدس

وطن: لقيت ، اليوم الاربعاء ، المواطنة البالغة من العمر 23 عاما من سكان مخيم قلنديا مصرعها بحادث سير دعس شمال القدس.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وقوع حادث سير دعس في بلدة كفر عقب شمال القدس ،على الفور تحرك طاقم من خبراء حوادث السير في شرطة المحافظة برفقة طواقم الإسعاف إلى المكان وبالكشف تبين ان مركبة قامت بدعس المواطنة اثناء عبورها من الشارع العام الامر الذي تسبب بإصابتها اصابة بليغة نقلت على اثرها الى مجمع فلسطين الطبي الا انها فارقت الحياة.

وأكد ارزيقات انه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق السائق تمهيدا لتحويله الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الأصول.