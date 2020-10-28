انتربول فلسطين يتسلم مطلوبا للنيابة العامة من الاردن

وطن: تسلم المكتب الوطني للانتربول في فلسطين من الانتربول في الممكلة الاردنية الهاشمية اليوم مطلوبا فار من وجه العدالة وصادر بحقة مذكرات قضائية .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بانه وفي اطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذو بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار تعميم دولي بحق احد المواطنين الصادر بحقه مذكرات قضائية ومتهم بقضية " القتل العمد " حصلت عام 2008 وتم القبض عليه وتسليمه عبر القنوات المختصة.

واكد ارزيقات انه تم التحفظ على المتهم تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولا.