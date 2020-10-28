ألمانيا تعود إلى الإغلاق بسبب كورونا

وطن: قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، إن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات اتفقت على فرض إجراءات للعزل العام مجددا بدءا من الثاني من نوفمبر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت ميركل للصحفيين "هذه إجراءات صارمة" مضيفة أن السلطات ستراجع القيود خلال أسبوعين إذا تطلب الأمر، بحسب رويترز.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأنه تقرر إغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية والترفيهية بدءا من الاثنين، كما ستعود المسابقات الرياضية في ألمانيا إلى اللعب بدون جمهور.

من جهته، قال وزير الصحة الألماني إنه حان الوقت الآن لتسطيح منحنى العدوى مرة أخرى.

وأوضح ينس شبان لراديو "إس دبليو آر" العام: "بمجرد امتلاء أجنحة الرعاية المركزة، يكون قد فات الأوان".

يشار إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 474 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 10329 حالة وفاة. وتماثلت أكثر من 332 ألف حالة للشفاء.