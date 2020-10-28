عودة الدوام المدرسي في مدارس الاونروا الاثنين القادم

وطن: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساء يوم الأربعاء، عن موعد دوام الطلبة في المرحلة الإعدادية (السابع والثامن والتاسع) في مدارس قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوكالة الأممية في غزة عدنان أبو حسنة، إن دوام الطلبة في المرحلة الإعدادية بمدارس القطاع سيكون يوم الاثنين على أن يكون مدمجًا.

وأوضح أن دوام الطلاب سيكون بواقع ثلاثة أيام في المدارس وثلاثة أيام إلكترونيًا.

وحول إمكانية عودة طلاب المرحلة الابتدائية للمدارس، أفاد أبو حسنة بأن ذلك سيتحدد بحسب الأوضاع الراهنة.