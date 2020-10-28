أكثر من 500 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد في العالم

وطن: سجل أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العالم يوم الثلاثاء، في حصيلة قياسية جديدة وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى معطيات السلطات الصحية.

وأحصيت في الإجمال 516 ألفا و898 إصابة جديدة و7723 وفاة.

ويفسر ارتفاع عدد الإصابات جزئيا بزيادة الفحوص منذ الموجة الوبائية الأولى في مارس وأبريل.

كما أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 43.72 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و161 ألفا و943 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

المصدر: (أ ف ب)