"الخارجية" تفتح باب التسجيل للراغبين بالسفر لتركيا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل للطلبة ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا للالتحاق بدراستهم وأعمالهم واسرهم.

ويبدأ التسجيل على الرابط http://www.mofa.pna.ps/evacuation الساعة 4:00 من عصر الأربعاء ويغلق في تمام الساعة 4:00 من عصر السبت القادم آخر الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من التسجيل على هذا الرابط في هذه المرحلة هو لحصر أعداد الراغبين بالسفر إلى تركيا، ممن لم يسجلوا لديها سابقًا.

وقال بيان الوزارة إنه بإمكان جميع الذين سجلوا لديها في تلك الفترة التحقق من تسجيلهم من خلال زيارة موقع الوزارة الرسمي mofa.pna.ps من خلال استعلام عن التسجيل للسفر.