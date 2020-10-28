الصحة: 8 حالات وفاة و450 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 55 عاماً من العبيدية، مواطنة 45 عاماً من بيت لحم، مواطن 77 عاماً من ترمسعيا ومواطنة 66 عاماً من جلجلية بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 70 عاماً من مخيم بلاطة بنابلس، مواطنة 60 عاماً من جنين، مواطن 76 عاماً من طولكرم)، إضافة إلى حالة وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 467 حالة في الضفة الغربية (74 الخليل، 2 سلفيت، 90 نابلس، 72 طولكرم، 65 رام الله والبيرة، 47 قلقيلية، 35 جنين، 77 ضواحي القدس، 5 طوباس)، إضافةإلى 71 حالة تعافٍ في مدينة القدس، و74 حالة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (44)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (39)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (35)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (10)، طولكرم (27)، طوباس (4)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (11)، مدينة القدس (30).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.