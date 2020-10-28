"النجاح" أولاً وجامعة "القدس" تتقدّم للمرتبة الثانية وفق تصنيف QS الدولي للجامعات

رام الله-وطن: أظهرت نتائج تصنيف الجامعات على مستوى العالم، التي تجريها مؤسسة QS العالمية، حصول جامعة "النجاح" على المرتبة الأولى محلياً لهذا العام (2020)، وتقدّم جامعة القدس إلى المرتبة الثانية محلياً، فيما تراجعت بيرزيت الى المرتبة الثالثة، وحصول الإسلامية في قطاع غزة على المرتبة الرابعة.

وفي تفاصيل نتائج مؤسسة Qs الدولية، التي نشرت صباح اليوم، الأربعاء، فقد حلّت جامعة النجاح في المستوى رقم 37 عربياً، متقدمة على "بيرزيت" التي خرجت من تصنيف أول 50 جامعة عربية، بينما تقدّمت جامعة "القدس" إلى المرتبة الثانية فلسطينياً.

ويأتي حصول جامعة القدس على المرتبة الثانية، استناداً إلى عدة معايير دولية، تأخذها مؤسسة "QS" بعين الاعتبار في دراستها لظروف الجامعات وتقدمها علمياً.