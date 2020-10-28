بعد هدمه لثلاثة مساكن.. الاحتلال يهدم مبنىً في صور باهر

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بناية سكنية مكونة من طابقين في بلدة صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن جرافات وطواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس، يساندها عناصر من جنود الاحتلال هدموا بناية سكنية تعود لعائلة المقدسي محمد عمر طرشان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت المصادر، أن البناية تضم شقة سكنية في الطابق الثاني، ومحلات تجارية في الطابق الأول.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت في وقت سابق، صباح اليوم، مسكنين في أراضي برية السواحرة وثالث في تجمع "واد أبو هندي" البدوي بالأراضي التابعة لبلدة أبوديس جنوب شرق القدس المحتلة.