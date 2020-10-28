الأسير ماهر الأخرس يواصل الإضراب عن الطعام لليوم 94

وطن: يواصل الأسير ماهر الأخرس بإضرابه عن الطعام لليوم (94) على التوالي وسط محاولات من محاميته بالإفراج عنه نظراً لخطورة وضعه الصحي.

وكانت محامية الأسير الأخرس قدمت أمس، التماسًا عاجلًا لمحكمة الاحتلال للإفراج عنه من مشفى كابلان.

ووفق ما نقلته "مهجة القدس" عن محامية الأخرس، فقد قدمت في الالتماس أن يتم نقله إلى إحدى المشافي الفلسطينية لتدهور وضعه الصحي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير الدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين جميل سعادة، ان الأسير الأخرس الذي ما زال يرقد في مشفى كابلان الاحتلالي يرفض قرار محكمة الاحتلال العليا بتجميد اعتقاله ويطالب بتلقي العلاج في المشافي الفلسطينية.

ورجّح سعادة توقف أعضاء الأسير الأخرس عن العمل خاصة وأنه يرفض تناول المدعمات والمحاليل الطبية.

وأكد سعادة، أنه لا توجد أية مقترحات يقبل فيها الأسير ماهر أو مفاوضات مع إدارة السجون، مشددًا على رفضه لكافة المقترحات بتجميد اعتقاله الإداري.