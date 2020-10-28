قوات الاحتلال تهدم مسكنا في تجمع "واد أبو هندي" البدوي بالقدس

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مسكنا في تجمع "واد أبو هندي" البدوي، الواقع بين مدينة القدس وبلدة العيزرية، والمطل على مستوطنة "كيدار".

وتعود ملكية المسكن المستهدف بالهدم للمواطن عمر سليمان.

وأكد مسؤولون ونشطاء في متابعة شؤون الاستيطان، أن هدم المساكن في "تجمع وادي أبو هندي" البدوي، يعتبر بمثابة تهجير قسري للسكان من قبل سلطة الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلية هدمت "تجمع وادي أبو هندي" في أواخر التسعينات، ثم أعيد بناؤه، وهو يواجه على الدوام أوامر بالهدم.