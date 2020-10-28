رونالدو يغيب عن مواجهة برشلونة

وطن: تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس عن مواجهة برشلونة غدا الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وثبت غياب رونالدو وفقا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، بعد أن أجرى النجم البرتغالي مسحة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وجاءت نتيجتها إيجابية أيضا.

ويخضع رونالدو للعزل الذاتي منذ أن ثبتت إصابته في 13 أكتوبر، أثناء تواجده مع المنتخب البرتغالي، حيث عاد إلى تورينو على متن طائرة خاصة وفقا للسلطات المحلية.

ولم تظهر على رونالدو أي أعراض منذ ذلك الحين، لذلك كل ما كان يحتاج إليه للحصول على تصريح من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إجراء مسحة جديدة قبل 24 ساعة على الأقل من مواجهة برشلونة.

وخابت آمال عشاق الساحرة المستديرة في تعافي رونالدو من الإصابة بفيروس كورونا، وبالتالي بمشاهدة مواجهة جديدة بين الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد، كريستيانو رونالدو الهداف الحالي لفريق يوفنتوس، ومنافسه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، في إعادة لمواجهاتهما العديدة في "الكلاسيكو" ضمن الدوري الإسباني "الليغا" على مدار نحو 15 عاما.