"كورونا" العراق: 50 وفاة وآلاف الإصابات خلال 24 ساعة

وطن: قفز مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى أكثر من 4 آلاف و500 حالة، فضلاً عن وفاة أكثر من 50 شخصاً خلال 24 ساعة فقط، جراء الوباء. وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، تسجيل 53 حالة وفاة خلال 24 الذي سجلت فيه إصابة 4510 إصابة، و3488 حالة شفاء.

ومنذ تفشي الفيروس، سجل العراق إصابة 459908 شخصاً، تعافى منهم 388081, وتوفي 10724. في الأثناء، اعلنت وزارة الصحة في كردستان تشخيص قرابة 1600 إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية يسجلها الإقليم منذ تفشي الجائحة.

وسبق لوزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، أن دعا في وقتٍ سابق من أمس، جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وقال، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل: «مع الأسف من الأسباب المهمة لزيادة أعداد الوفيات بكورونا هو إهمال المصابين لصحتهم وعدم مراجعة المستشفيات، ونحن ندعو جميع المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى مراجعة المستشفيات بأسرع وقت، لأن المراجعة عند انتشار الفيروس وفي المراحل الأخيرة لن تفيد أو ستكون مراحل العلاج طويلة جداً».

وأضاف: «لكي نقلل نسبة الوفيات نحتاج إلى مساعدة المواطنين والتعاون مع الفرق الطبية ومراجعة الأطباء حتى وإن تلقى المصاب العلاج داخل المنزل فيجب أن يكون ذلك العلاج تحت الإشراف الطبي». وتابع: «نؤكد أن السيطرة على سرعة انتشار فيروس كورونا تعتمد على التزام المواطنين بالتعليمات الصحية ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات» مشيرا إلى أن «إقليم كردستان يمر بمرحلة خطيرة وخاصة مع الدخول في فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء».