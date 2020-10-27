إجلاء أكثر من نصف مليون شخص في فيتنام مع اقتراب الإعصار مولاف

وطن: بدأت فيتنام التي تضربها فيضانات إجلاء أكثر من نصف مليون شخص من مناطقها الساحلية في وسط البلاد فيما تتأهب لوصول الاعصار مولاف، رابع عاصفة تضرب هذا البلد خلال أسابيع قليلة.

وقررت السلطات إغلاق المدارس والشواطئ وإلغاء العديد من الرحلات الجوية قبل وصول الإعصار القوي.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار اليابسة جنوب دانانج حوالي الساعة 1:00 ظهرًا (0600 ت غ) الأربعاء، ترافقه رياح تبلغ سرعتها القصوى 140 كلم في الساعة، حسب ما ذكر مرصد هونغ كونغ.

وتوقع الخبراء هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء المنطقة التي تعاني منذ أوائل أكتوبر فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 130 شخصا.

وأفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أنّ مياه الفيضانات غمرت 178 ألف منزل.

ويستعد السكان، الذين لا تزال منازلهم مغمورة بالمياه، لوصول مولاف، الذي تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بعدما ضرب وسط الفلبين.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الفيتنامية إنه سيتم نقل أكثر من 500 ألف شخص إلى مساكن موقتة.

ونقل الإعلام المحليّ عن نائب رئيس مركز الرصد الوطني هوانغ فوك لام قوله إنّ الإعصار "مولاف سيكون احدى أسوأ العواصف ترافقه أقوى رياح خلال العشرين عامًا الماضية".

وتواجه فيتنام دائما ظروفا جوية صعبة خلال موسم الأمطار، بين يونيو ونوفمبر، تتضرر منها خصوصا مناطق الساحل الأوسط.

ولقي 132 شخصا مصرعهم العام الماضي أو فقدوا بسبب كوارث طبيعية في فيتنام، وفق المكتب العام للإحصاء.