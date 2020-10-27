اتحاد المعلمين ينفي ما نشر حول انتهاء الفصل الدراسي الأول

وطن: نفى الأمين العام لاتحاد المعلمين سائد ارزيقات ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول انتهاء الفصل الدراسي الأول مؤكداً أن ذلك لا اساس له من الصحة، داعيا المواطنين الى توخي الدقة والحذر.

وقال إرزيقات، أن ما أعلنه الإتحاد هو التحول الى التعليم عن بعد بشكل كامل اعتباراً من اليوم وحتى انتهاء الأزمة المالية وليس إنهاء الفصل الدراسي، مطالبا برفع الحد الادنى للصرف، وضرورة تعزيز صمود الموظفين من خلال اتخاذ الحكومة اجراءات مع سلطة الطاقة والنقد والجامعات وشركات الاتصالات وكل الجهات التي تمس حياة الموظف.

"صوت فلسطين"