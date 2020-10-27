فيديو| متظاهرون في رام الله يحرقون العلم الفرنسي رفضا للرسومات الفرنسية المسيئة للرسول

رام الله- وطن: تظاهر المئات من المواطنيين، في رام الله، اليوم الثلاثاء، نصرة للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ورفضا للرسومات الفرنسية المسيئة له، وتنديدا بإساءة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد.

ورفع المشاركين في التظاهرة، لافتات كُتب على بعضها: "فداك أمي وأبي يا رسول الله"، و"إلا رسول الله"، و"الإسلام دين حق وتسامح وعدل".

وقال المشارك بالمظاهرة عابد الرنتيسي لوطن، أن "هذه المظاهرة الغاضبة هي رسالة من أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط الى كل اللذين يسيئون للرسول والاسلام، لنقول لهم أن ديننا الاسلامي دين الأمان والمحبة وأنتم وضعتم اشواكا تشوه صوره الاسلام ولن نسمح لكم."

وأضاف الرنتيسي: نقول للرئيس الفرنسي: "أذهب الى مصحة نفسية وعالج نفسك فأنت أنسان مختل عقليا".

بدوره قال المشارك في المظاهر فراس جبارين، لوطن، "أن سيدنا محمد فوق الخط الأحمر وسنكون لكم بالمرصاد، ونقول لفرنسا والأنظمة التي تقف معها ضد فلسطين وضد الاسلام أننا لن نفبل أن يساء لسيدنا محمد وهذه ليست حرية تعبير."

وقام الشبان المشاركون في المظاهرة بحرق العلم الفرنسي في رام الله.