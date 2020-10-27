"الصحة": تسجيل 4 وفيات و576 اصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4 وفيات في الضفة الغربية (مواطن 60 عاماً من ياسوف بمحافظة سلفيت، مواطن 60 عاماً من عورتا بمحافظة نابلس، مواطن 69 من قطنة، طفل من قطنة 14 عاما) وجميعهم يعانون من أمراض مزمنة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 289 حالات في الضفة الغربية (58 الخليل، 8 سلفيت، 55 نابلس، 135 أريحا والأغوار، 6 طوباس، 27 جنين)، قطاع غزة 100.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (64)، محافظة نابلس (88)، محافظة بيت لحم (34)، محافظة قلقيلية (4)، محافظة رام الله والبيرة (42)، جنين (37)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (17)، طولكرم (38)، طوباس (4)، قطاع غزة (199)، ضواحي القدس (27).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.