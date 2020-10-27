الاحتلال يستدعي مقدسيين للتحقيق

وطن: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رئيسة جمعية تطوع للأمل في بيت حنينا سلفيا أبو لبن، وأحد كوادر حركة الشبيبة الفتحاوية عبد الله شويكي، وعضو إقليم حركة "فتح" في القدس ياسر درويش للتحقيق.

وأفادت عائلة درويش، أن شرطة الاحتلال اقتحمت منزلها في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وفتشته بوحشية، ومنعتها من الدخول للمنزل خلال فترة التفتيش.

وأضافت أن الاحتلال سلم نجلها ياسر استدعاء للتحقيق، بعد أن سلّمه مؤخرا قرارا بمنعه من دخول مناطق الضفة الغربية لمدة 3 أشهر.

كما داهمت شرطة الاحتلال منزل الشاب شويكي في منطقة الثوري جنوب القدس المحتلة، وسلّمته استدعاء للتحقيق في مركز "المسكوبية".