جمعية "أصالة" وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم يوقعان مذكرة تفاهم

وطن: وقعت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال - أصالة ممثلة بمديرتها التنفيذية السيدة رجاء رنتيسي وغرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم ممثلة برئيسها الدكتور سمير حزبون مذكرة تفاهم مشتركة في مقر الغرفة وذلك لبحث سبل التعاون المستقبلي بين الطرفين وتطوير استراتيجية لتمكين القطاع النسوي وتطوير نشاطات تخدم هذا القطاع بناء على احتياجات صاحبات الأعمال.

وتهدف هذه المذكرة إلى تفعيل لجنة المرأة في الغرفة والعمل على برامج مشتركة خاصة لدعم وتشجيع السيدات صاحبات الأعمال ومناقشة وتطوير نشاطات تسويقية، إضافة إلى العمل على زيادة نسبة تمثيل النساء في الغرفة التجارية وفي مجالس إدارة الغرف.



وقالت رجاء رنتيسي أن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود جمعية "أصالة" لتفعيل وتعزيز دور المرأة في الغرف التجارية والتي يعزز رسالة جمعية أصالة في تمكين النساء الفلسطينيات اقتصادياً وإيصال أصواتهن.



وكانت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة قد وقعت مع بداية العام مذكرة تفاهم مشترك مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة بهدف المضي قدماً في نشاطاتها الهادفة إلى تسهيل تسجيل النساء صاحبات المشاريع الصغيرة في الغرف التجارية وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.



وتأتي هذه النشاطات ضمن حملة "تعزيز مشاركة النساء في انتخابات الغرف التجارية" التي تندرج تحت مشروع "خلق فرص اقتصادية للنساء والشابات في الضفة الغربية" GROW الممول من حكومة كندا والمنفذ من قبل الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة بالشراكة مع شركة كوواتر سوجيما.