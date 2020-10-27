47 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

وطن: اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن 47 مستوطنًا بينهم ثلاثة طلاب يهود اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتحتجز بطاقاتهم الشخصية عند البوابات الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال أبعدت الاثنين، حارس المسجد الأقصى عيسى بركات لمدة 3 أشهر عن المسجد.