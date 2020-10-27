فيديو| الاحتلال يهدم منزلاً و6 محال تجارية في مخيم شعفاط

وطن: هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا وعددا من المحال التجارية بذريعة البناء دون تراخيص، واعتدت على أصحابها في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال يرافقها جرافات عسكرية في وقت باكر من صباح اليوم مخيم شعفاط، وشرعت بعملية هدم كبير في حي الأوقاف وضاحية السلام في المخيم.

وهدمت الجرافات منزلا وستة محال تجارية، تعود ملكيتها إلى عائلة أبو أشرف حمود في مخيم شعفاط، واعتدت قوات الاحتلال على أفراد العائلة وقامت بإخراجهم بالقوة من المنزل والشروع بهدمه دون السماح للعائلة بإخراج ممتلكاتها وأثاث المنزل.

المصدر: (عرب48)