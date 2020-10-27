مؤسسة REFORM نفذت دورة تدريبية حول نظام الإنذار المبكر والاستجابة

وطن: نفذت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM دورة تدريبية حول نظام الانذار المبكر والاستجابة، ضمن مشروع دور المرأة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل، وذلك بهدف تعريف المشاركين على مفهوم وادوات تحليل النزاعات، وقد تركز التدريب على مراحل وركائز ومفهوم نظام الاستجابة المبكر للنزاعات، و طرق جمع المعلومات وتحليل البيانات، وعلى طرق الانتقال من الانذار المبكر الى الاستجابة المبكرة، وذلك في قاعة نادي بيت الطفل الفلسطيني، بمشاركة واحد واربعون مشارك من مشروع دور المراة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل.

هدف التدريب الى التعرف على مفاهيم ومراحل وأنواع ومسببات وادوات تحليل النزاع، والتعرف على العناصر الرئيسيه لنظام الإنذار المبكر بالأخطار، وما هي أشكال وآثار العنف المبني على النوع الإجتماعي وتداعيات عدم الاستجابة الفعالة لها، كما هدف التدريب الى التعريف باليات نشر الرسائل والانذارات وكيفية اصالها لجهات الاختصاص لمعالجتها ووضع حلول سياساتية لها، وفهم اليات الحد من المخاطر من عدم اشراك المراة في الشأن العام، وكيفية رصد العنف ومراقبته والتنبؤ به.

اعربت مساعد ميسر اللقاء السيدة مجدل الشمارخة عن تميز التدريب بالحضور و الفاعلية بين المتدربين/ات مؤكدة على ضرورة التركيز على نظام الانذار المبكر لكونه عنصرا رئيسيا في الحد من مخاطر العنف الموجه ضد النساء ومكامن التمييز على أساس الجنس، او الاقصاء او التهميش خاصة وان نظام الإنذار المبكر يعد التجربة الأولى في فلسطين والتي يجب تكريس كل الجهود والشراكات لانجاحها، كما اشارت السيدة مجدل الى أهمية هذا النظام في استقراء ورصد حالات الانتهاكات والعنف و توثيقها للحد من الاخطار المتربصة بالانسجام المجتمعي.

بدورها اشارت منسقة المشروع شرين حجل ان هذا التدريب يمهد الى المنصة الالكترونية للإنذار المبكر والاستجابة التي سترى النور قريبا، من خلال رصد عدد من مؤشرات العنف في محافظة الخليل تحديدا وفلسطين عامة، والتي سوف يتم اشراك المجتمعات المعرضة للخطر لضمان فعالية نظام الإنذار المبكر، ومن زاوية أخرى اشارت السيدة حجل الى ان المؤسسة سوف تعمل على بناء شراكات وتحالفات مع جهات انفاذ القانون والجهات ذات العلاقة للعب دور استجابي للقضايا التي سوف يتم رصدها من قبل المشاركين.

يأتي هذا التدريب ضمن مشروع دور المراة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM بالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية (RWDS) و بالتعاون مع المؤسسة التعليمية العربية (AEI)، بهدف زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وتعزيز دور كل من النساء والرجال في بناء مجتمعات آمنة مستجيبة لاحتياجات النساء.

هذا المشروع ممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) الذي يحشد على الدعم الأساسي لمساندة منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في مجال المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني. الصندوق مرن وله آليات تمويل سريعة لدعم تدخلات ذات جودة صممت لتعزيز قدرة النساء على الوقاية من النزاع والاستجابة للأزمات والطوارئ واغتنام الفرص الهامة لبناء السلام. منذ انطلاقته في 2016، مول الصندوق أكثر من 200 منظمة مجتمع مدني في 25 بلدا لدعم المرأة لكي تكون قوة في الاستجابة للأزمة والسلام الدائم.