مشروع قانون في الكنيست يستهدف سحب الجنسية من عوائل الشهداء والأسرى

وطن: وقع 18 عضو كنيست على مشروع قانون بادر إليه عضو الكنيست عن الليكود آفي ديختر، والذي بموجبه سيكون لوزير الداخلية سلطة حصرية لسحب جنسية أي مواطن فلسطيني من الداخل والقدس نفذ عمليات ضد دولة الاحتلال ويحصل على راتب من السلطة الفلسطينية.

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية" أنه وفقًا لديختر، "ليس من المعقول أن يستمر هؤلاء بالتمتع بحمل الجنسية الإسرائيلية وتلقيهم مكافآت مالية على تنفيذهم عمليات ضد إسرائيل".

ويستهدف مشروع القانون الذي سيقدم للكنيست، عوائل الشهداء والأسرى من القدس والداخل، والذين يتحصلون على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية.

وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن "العديد من المتهمين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الإسرائيلية ويتلقون في الواقع رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كمكافأة على تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين". وهذه الرواتب تتزايد تدريجيا مع زيادة فترة حكمه في السجن".

كما يُقترح النص في القانون على أنه سيتم ابعاد أي اسير يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة في حال إطلاق سراحه، من "إسرائيل" إلى أراضي السلطة الفلسطينية.