اعتقال شابين ومواجهات في رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، شابين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله، تخللها اندلاع مواجهات.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت الشاب رائد شراكه خلال اقتحام منزل أسرته ونقلته إلى نقطة عسكرية قرب مستوطنة "بيت ايل" ومنها إلى جهة مجهولة.

كما داهم الاحتلال قرية كوبر شمال غرب المدينة واعتقل الشاب كنعان الحزماوي خلال مداهمة منزله ونقله إلى جهة مجهولة.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وعشرات الشبان ببلدة بير زيت دون وقوع إصابات.