"كورونا" عالميا.. نحو مليون و165 ألف حالة وفاة و43 مليونا و777 ألف إصابة

وطن: بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و165 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها ما يزيد عن 43 مليونا و777 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم اكثر من 32 مليونا و182 الف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 215 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الاثنين 411 ألفا و373 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,110 حالات وفاة.

وبينت الاحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أمريكا (529 وفاة)، والهند (505 وفيات)، والأرجنتين (405 وفيات)، وإيران (337 وفاة)، والبرازيل (288 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة اصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أمريكا (69,841 إصابة)، والهند (36,838 اصابة)، وفرنسا (26,771 إصابة)، وبريطانيا (20,890 إصابة)، وسويسرا (17,440 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات، هي: أميركا (231,045 وفاة)، والبرازيل (157,451 وفاة)، والهند (119,535 وفاة)، والمكسيك (89,171 وفاة)، وبريطانيا (44,998 وفاة).