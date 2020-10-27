تركيا: انتحاري يفجر نفسه قرب مركز للشرطة بولاية هاطاي

وطن: وقع انفجار ضخم بولاية هاطاي جنوبي تركيا، مساء الاثنين، نجم عن تفجير انتحاري نفسه قرب مركز للشرطة، ما أدى إلى وقوع إصابات.

وقالت مصادر محلية، إن "انتحاري يفجر نفسه بعد نقطة تفتيش للشرطة في مدنية إسكندرون بولاية هاطاي".

وأضافت المصادر "إصابة نائب مدير أمن مركز الشرطة في مدينة إسكندرون خلال اشتباكات مع منفذ الهجوم في المدينة".

وأفادت المصادر بإصابة 3 أشخاص في الانفجار الذي وقع قرب مركز للشرطة في مدينة إسكندرون بولاية هاطاي.

وقال محافظ ولاية هاطاي "تم تحييد إرهابي من أصل اثنين في مدينة إسكندرون عند حاجز شرطة ووقع انفجار أثناء ذلك ولم يسفر الانفجار عن ضحايا في الأرواح".