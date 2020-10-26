الاحتلال يزعم اعتقال فلسطيني قبل تنفيذ عملية بالداخل

رام الله-وطن: زعمت مصادر عبرية، مساء الاثنين، أن شرطة الاحتلال اعتقلت قبل أسابيع، شابا فلسطينيا قبل لحظات من تنفيذه عملية إطلاق نار بالداخل.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الشاب المعتقل من سكان قلقيلية، وتم اعتقاله وبحوزته قطعة سلاح، كان ينوي استخدامها في تنفيذ هجوم مسلّح.

وأضافت، أن الشاب الذي قُدّمت ضدة لائحة اتهام، امتنع عن قتل "إسرائيليين" لأنهم كانوا يتجولون مع أطفالهم، إلى أن تمكن عناصر الشرطة من اعتقاله.