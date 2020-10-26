111 حالة وفاة و 1760 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، تسجيل 111 حالة وفاة و 1760 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الإسرائيلية فإن عدد إصابات كورونا ارتفع إلى 310600 إصابة منذ بداية تفشى الوباء حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم، كما ارتفعت الوفيات إلى 2440 حالة وفاة.

وأضافت ان من مجمل الإصابات هناك 486 وصفت حالتهم بالخطيرة بينهم 196 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما تعافى 294782 مصابا.

وبذلك يكون عدد الإصابات النشطة حاليا 13375 إصابة.