الولايات المتحدة تعتبر أنّ "مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية"

وطن: أعلنت كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم، اليوم الاثنين، أن "مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية".

وقالت كرافت ، في جلسة استماع لمجلس الأمن بشأن رؤية الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي لعملية السلام إن "تجربة ترامب أدت إلى السلام، ورؤيتنا ممكنة، وقمنا بالكثير من العمل لتقديم خطة السلام وهي مليئة بالتفاصيل".

وأضافت "لم تعد هناك حاجة للمبادرة العربية لعام 2002. صفقة القرن فتحت آفاقًا جديدة أمام الفلسطينيين"، وفق زعمها.