التربية والتعليم بغزة: نبحث الانتقال للمرحلة الثالثة من الدراسة

وطن: أكد مدير مديرية غرب غزة بوزارة التربية والتعليم د. عبد القادر أبو علي، أن الأمور الدراسية للمرحلة الثانية سارت اليوم بشكل رائع ولم نتوقع هذه الجهوزية والاستعدادات من أولياء الأمور والطلبة والتزامهم بالإجراءات الوقائية

وقال ابو علي : "لمسنا رغبة لدى الطلاب بالرجوع لمقاعد الدراسة ولديهم الاستعداد للتعلم الوجاهي".

وأضاف: "خضنا مع طلبة الثانوية التجربة الأولى خلال أسبوعين ونجحت بفضل الله وجهود المخلصين من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لذلك باشرنا في المرحلة الثانية".

ولفت الى ان وزارة التربية والتعليم اتخذت قرارا صائبا بعودة التعليم الوجاهي ونأمل ألا تسجل أي مخالفات في المراحل المقبلة.

وأشار ابو علي الى أن المناطق المصنفة حمراء يتم التعامل معها حسب الإرشادات ولن تستأنف فيها الدراسة وليبقى الطلبة في بيوتهم، مؤكداً أن هناك رغبة من الطلاب والمعلمين بأن يتم استئناف الدراسة مع اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.

وكشف مدير مديرية غرب غزة أنه تم بحث الانتقال للمرحلة الثالثة من الدراسة والتي تخص المرحلة الابتدائية التي تعد النسبة الأكبر من الطلاب وفي حال تم اتخاذ موقف سنعلن عنه.