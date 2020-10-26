العثور على جثة رضيع قرب شارع الإرسال برام الله

رام الله-وطن: عثرت الشرطة، مساء اليوم، الإثنين، على جثة رضيع في شارع الإرسال بمدينة رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة لؤي ارزيقات إنه واثناء مرور دورية للشرطة الخاصة عثرت بجانب الطريق على جثة لطفل رضيع شبه متحلله.

وأضاف ارزيقات لـوطن، أن جثة الرضيع كانت شبه متحللة، بسبب مضي أكثر من أسبوع على إلقائها في العراء.

وأكد أن النيابة العامة باشرت باجراءات التحقيق، فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات الأولية لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.