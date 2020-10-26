استمرار مبادرة "ساعة تطوع لأجل فلسطين" للمطران عازر

وطن: أعلن مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة استمرار تواصل مبادرة "ساعة تطوع لأجل فلسطين"، التي أطلقها المطران سني إبراهيم عازر رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة.

ففي بيت لحم نفذت حملة نظافة في مدرسة دار الكلمة استهدفت طلبة النادي البيئي والهوية الوطنية، استهدفت الساحة المجاورة للمدرسة. كما انطلقت حملة قطف زيتون في مدرسة طاليتا قومي لطلبة النادي البيئي من مدرسة تراسنطة، فيما نفذ طلبة الصف الثامن والنادي البيئي حملة نظاقة في حديقة مدرسة الرجاء الانجيلية اللوثرية. في وقت نظمت حملة توعية حول فايروس كورونا في مدرسة التآخي، وحملة تعقيم ونظاقة في مدرسة الكلية الاهلية استهدفت النادي البيئي.

وشهدت مدرسة الهدى الثانوية للبنات في غزة تنظيف وتعقيم الصفوف والممرات وتجميل وزراعة الحديقة بالتعاون مع البلدية. وقالت مديرة المدرسة منى مصطفى، ومنسقة الصحة في المدرسة نجوى الشيخ علي إن جرى تنفيذ عمل تطوعي داخل المدرسة وفي محيطها مع تعليق لافتات تحث على النظافة والاهتمام بالتشجير والنظافة الشخصية، والحائط الخارجي تمهيدا لكتابة لافتات صحية وأخرى للحفاظ على البيئة.

ونفذت في جنين حملة تطوع من أعضاء منتدى مرج ابن عامر البيئي النسوي بالتعاون مع الجمعية النسائية للتراث الشعبي، لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون في حقول المدينة.

وقال "التعليم البيئي" إن محافظات بيت لحم، وقلقيلية، وجنين، وأريحا والأغوار، ورام الله والبيرة، والخليل، شاركت في المبادرة، التي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري، بأنشطة نطافة، وتطوع، وغرس أشجار، وتنظيف قنوات تصريف المياه استعدادًا لموسم الشتاء.