عائلة المتوفى باسل رضوان لوطن: توقف ضخ الأوكسجين سبب وفاة إبننا وننتظر ردا من الصحة..والقائم بأعمال مدير مستشفى "تشافيز": أُبلغت أن الأوكسجين لم ينقطع ورفعنا رسالة العائلة للوزارة

وطن: أعربت عائلة باسل رضوان، الرائد في جهاز الشرطة، والذي توفي في الـ 19 من الشهر الجاري، بعد إصابته بفيروس كورونا، عن اعتقادها بأن توقف ضخ الأوكسجين عنه، هو الذي أسفر عن سوء في حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته لاحقا.

وفي حديثها لوطن، قالت العائلة إن باسل (31 عاما) وأب لثلاثة أبناء، أصيب بفيروس كورونا، وقام بحجر نفسه أسبوعين في المنزل، لكن وإثر تفاقم حالته بخاصة من ناحية التنفس، جرى نقله في الثالث من الشهر الجاري إلى مستشفى هوغو تشافيز، ووضعه على جهاز الأوكسجين.

ولفتت إلى أن استمرار تراجع وضعه الصحي، دفع لنقله للعناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الاصطناعي.

وبينت العائلة أن المتوفى باسل مكث 5 أيام على جهاز التنفس، قبل إعلان وفاته في مستشفى تشافيز، في ال19 من الشهر الجاري.

وتعتقد العائلة أن توقف الأوكسجين عن باسل قبل يوم من إعلان الوفاة، أدى إلى أن سوء حالته الصحية، وتسبب ذلك بوفاته، كون الاعتماد الأساسي له للبقاء على قيد الحياة هو على الأوكسجين.

وطلبت العائلة أمس الأحد، تقريرا طبيا مفصلا من المستشفى حول أسباب الوفاة، وتنتظر الحصول عليه.

كما زودتنا عائلة رضوان بصورة عن تقرير طبي أولي صادر عن مستشفى تشافيز، يوضح أن تزويد الأوكسجين عن المتوفى باسل انقطع الساعة 3 فجرا في غرفة العناية المركزة، غير أننا لم نستطع التأكد من دقة التقرير.

بدوره، أكد د. باسل بواطنة، القائم بأعمال مدير مستشفى هوغو تشافيز، أنه وحين وقت حادثة الوفاة، كان على رأس عمله في مجمع فلسطين الطبي، قبل نقله لمنصبه الحالي في تشافيز، منذ بضعة ايام.

وأشار بواطنة لوطن أنه "قبل وفاة باسل تبلغ من الأطباء في (تشافيز) بنية نقل عدد من المرضى إلى مجمع فلسطين الطبي بسبب تخوفات من نقص الأوكسجين".

وأضاف "أبلغوني أن الأوكسجين لم ينقطع، ومنحوني مهلة لمدة 48 ساعة لعمل التحضيرات في المجمع من أجل نقل المرضى".

وتابع "قالوا لي بأن لدينا أوكسجين يكفي ولكن من باب الاحتياط سيجري نقل عدد من المرضى للمجمع".

وبين بواطنة أنه "سيتم رفع طلب عائلة المتوفى رضوان إلى وزارة الصحة، من أجل فحص الأمر"، دون مزيد من التفاصيل.

وتواصلت وطن مع د.علي عبد ربه، مسؤول الطب الوقائي في الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة علي عبد ربه ، الذي لم يرغب التصريح حول الأمر، وقال إنه سينتظر الحصول على تفاصيل من جانب المستشفى.