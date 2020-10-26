الشرطة تقبض على شخص أثناء قيامه بالتنقيب عن الاثار في الخليل

وطن: قبضت الشرطة، اليوم الاثنين، على شخص بحالة تلبسٍ أثناء قيامه بالتنقيب عن الاثار بأحد المواقع الاثرية في مدينة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة بأنه وبناء على معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والاثار في شرطة المحافظة حول قيام شخص بالتنقيب عن الاثار بأحد المواقع الاثرية بمدينة الخليل.

على الفور تحركت قوة من الفرع للمكان لتفقد الموقع الأثري وتم القبض على المشتبه به متلبسا وضبط بحوزته عدة الحفر اليدوية وتم التحرز عليها .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه به لحين احالته للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً .