البنك الإسلامي الفلسطيني يحصل على شهادة الامتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS

وطن: حصل البنك الإسلامي الفلسطيني على شهادة الامتثال لمعايير أمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS وذلك في إنجاز جديد يسجله البنك في مجال أمن وحماية بيانات العملاء.

وقامت شركة Sovereign Secure المتخصصة في مجال أمن المعلومات والمعتمدة من قبل مجلس أمن وحماية بطاقات الدفع العالمي بعملية فحص وتدقيق لكافة الإجراءات والسياسات ومتطلبات ومعايير الأمان المطبقة من قبل البنك في مجال التعامل مع بطاقات الدفع، حيث تبين استيفاءه لكافة المتطلبات التي تؤهله للحصول على شهادة PCI DSS والتي تعتبر متطلباً أساسياً للتعامل الوثيق مع أبرز مزودي خدمات البطاقات حول العالم الذين ساهموا في وضع هذه المعايير.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي إن الحصول على هذه الشهادة يأتي تتويجاً لجهود البنك المتواصلة لتطبيق أفضل الممارسات والالتزام بأفضل المعايير العالمية في مجال أمن المعلومات، بهدف تقديم خدمات مصرفية آمنة لعملائه والحفاظ على سرية بياناتهم، وتجنيبهم مخاطر عمليات الاختراق والاحتيال خصوصاً في ظل التوجه الكبير نحو قنوات الدفع الإلكترونية.

وأضاف السعدي:" في الوقت الذي نقدم فيه أحدث الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء، نضمن لهم أن يتمتعوا بها بأعلى درجات الأمان، حيث تشمل أهداف الحصول على هذه الشهادة وتطبيق معاييرها حماية بيانات حاملي بطاقات البنك ومراقبة الشبكات والأنظمة المتعلقة بها بشكل دوري، إضافة لاتباع إجراءات وسياسات عملٍ آمنة في مجال التعامل مع البطاقات، وصولاً لتوعية العملاء بكيفية الحفاظ على سرية بيانات بطاقاتهم".

وأكد السعدي أن البنك سيواصل مواكبة أحدث المعايير والمتطلبات العالمية وتوفير كافة التقنيات اللازمة في هذا المجال، من أجل استمرار تقديم خدماته المصرفية بأعلى درجات الأمان.

يشار أن الحصول على هذه الشهادة يستوجب تحقيق العديد من المتطلبات التقنية، من بينها بناء شبكة آمنة للأجهزة التي تتعامل مع البطاقات تكون منفصلة عن باقي الشبكات داخل المؤسسة، بالإضافة لاتخاذ تدابير مشددة للأنظمة المتعلقة بعمل البطاقات وتطوير وتحديث كافة الأنظمة المتعلقة بإدارة الثغرات الأمنية وحماية بيانات حاملي البطاقات وتشفيرها عند إرسالها عبر الإنترنت مع المراقبة الدائمة واختبار الشبكات بشكلٍ منتظم.

وتمنح شهادة PCI DSS للبنوك والمؤسسات التي تتعامل مع البطاقات المصرفية بمختلف أنواعها، وذلك بهدف ضمان أعلى قدر من الحماية لمعلومات حامل البطاقة والبيانات الحساسة لها، تجنباً لتعرضها لمخاطر السرقة والاحتيال.

ومن الجدير ذكره أن البنك الإسلامي الفلسطيني هو المؤسسة المالية الإسلامية الرائدة في فلسطين مع رؤية استراتيجية واضحة في مجال التمويل والاستثمار وتقديم المنتجات المالية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوفر لعملائه من الأفراد والشركات الخدمات المصرفية المختلفة من خلال قنواته الرقمية على مدار الساعة بأحدث التقنيات مما يساهم في تحقيق تجربة مصرفية مميزة لهم.