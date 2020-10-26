اعتصام في كلية الأمة بالقدس تنديدا بالإساءة للرسول ورفضا للعنف

وطن: نظمت إدارة وطلبة كلية الأمة الجامعية في القدس المحتلة، اعتصاما أمام الكلية تنديداً بتصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون بحق الرسول محمد، ورفضا للعنف.

ورفعت شعارات بينها "إلا رسول الله"، و"فداك يا رسول الله"، وسط هتافات من الطلبة نصره للرسول.

وقال أ.عبد المحسن النائب الأكاديمي لكلية الامة الجامعية "لم نخرج اليوم للتظاهر من أجل مطالب تنموية أو مطالب شغل، بل خرجنا للدفاع عن رسول الله بعد الإساءة التي طالته، وهذا ما نعتبره خطاً أحمر".

وأضاف: "نحن ضد العنف، ولكن لا نسمح لأحد ان يسيء للرسول عليه الصلاة والسلام و لن نقبل به".

وتابع: "أن الرسالة اليوم لماكرون الذي سمح لنفسه بالاستهزاء من سيد الأمة محمد" ولكل من تخول له نفسه بذلك .