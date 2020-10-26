حزب البعث يعلن وفاة عزت الدوري "الذراع اليمنى" لصدام حسين

وطن: أعلن حزب البعث العربي الاشتراكي، الاثنين، عن وفاة القيادي البارز، عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن عمر يناهز الـ78 عامًا.

جاء ذلك في تسجيل صوتي عبر حساب الحزب المحظور بالعراق، على موقع "فيسبوك".

وقال الحزب: "على أرض العراق وأرض الرباط والجهاد، ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة الوطنية العراقية الرفيق عزت إبراهيم الدوري".

وأضاف الحزب: "إزاء هذا الحدث الجلل فإننا واثقون أيها الرفاق المناضلون أنكم ستعملون بوصية رفيقنا الراحل الذي ودعنا جميعا بالثبات على المبادئ والتحلي بالصبر والتمسك بمبادئ الحزب".

ولم تصدر السلطات العراقية بيانا بشأن وفاة الدوري .

وكان الدوري، الذراع اليمنى لصدام حسين، ونائبه منذ توليه الحكم عام 1979 حتى احتلال العراق عام 2003.

والدوري أحد أبرز المطلوبين على قائمة الولايات المتحدة، وظل مختفيا طوال السنوات الماضية.