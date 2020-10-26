مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية

وطن: اندلعت مساء اليوم الأحد، مواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، تخللها استهداف حديقة الحيوانات بالقنابل الغازية.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بعد وصول عشرات الشبان إلى المدخل الشمالي للمدينة، حيث الحاجز المقام منذ سنوات قبل أن يبدأ جنود الاحتلال بإطلاق النار والقنابل الغازية صوب الشبان.

وذكرت المصادر بأن جنود الاحتلال تعمدوا إطلاق القنابل الغازية صوب حديقة الحيوانات الأمر الذي آثار حالة من الإرباك والهلع في صفوف المواطنين الذين أصيب بعضهم بالاختناق.