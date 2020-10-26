إغلاق محكمة بداية وصلح أريحا الإثنين والثلاثاء

وطن: قرر رئيس محكمة بداية وصلح أريحا القاضي رائد الزيدات، وبتوصية من الطب الوقائي في وزارة الصحة، اغلاق مقر المحكمة يومي الإثنين والثلاثاء بشكل تام، بعد اكتشاف مزيد من الإصابات بفيروس كورونا بين القضاة والطاقم الإداري المساند.

وجاء هذا القرار بناء على توجيهات رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

وأوضح القاضي الزيدات في تصريح لـ "المركز الإعلامي القضائي"، أن بيانا آخر سيصدر مساء الثلاثاء لتحديد وتيرة العمل اعتبارا من الأربعاء بناء على تطورات الحالة الوبائية في المحكمة.