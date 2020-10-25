الخارجية: تسجيل اصابتين بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأحد، بتسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6590 إصابة، و273 حالة وفاة.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تسجل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية في نيو جيرسي ليرتفع عدد الإصابات الى 4039 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم الخامس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.