غزة: ضمن المرحلة الثانية.. المدارس تستعد لاستقبال طلبة الصفوف 7-11 يوم غد

وطن: أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة ، انطلاق المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس لطلبة صفوف 7-11 اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين، مؤكدةً أن العودة ستكون بذات الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن المرحلة الأولى "الثانوية العامة".

وقال مدير الإشراف بوزارة التربية والتعليم د. محمود مطر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمدينة غزة إن الوزارة ستجري تقييماً أسبوعياً لمدى التزام مدارس المرحلة الثانية والطلبة بالإجراءات والبروتوكول الصحي.

وأكد مطر أنه في ضوء نتائج التقييم يتم الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثالثة أو التمديد للمرحلة الثانية لأسبوع إضافي؛ بعد موافقة الجهات المختصة بإدارة أزمة وباء كورونا.

وبيّن أن إغلاق المدارس يُشكل خطراً غير مسبوق على تعليم الأطفال وحمايتهم وعافيتهم، ولا يقتصر الأثر السلبي لإغلاق المدارس على تدني مستويات تحصيل الطلبة، بل يتعدى ذلك إلى الأضرار النفسية والسلوكية والصحية والاجتماعية نتيجة غياب دور المدرسة كمؤسسة تربوية.

وأشار مطر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد خطة العودة الآمنة للمدارس والتي تتضمن ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى عودة "طلبة الثانوية العامة"، وتشمل المرحلة الثانية عودة طلبة الصفوف (7 – 11)، وتشمل الثالثة عودة طلبة الصفوف (1 – 6).

وأوضح أن الخطة تقوم على مجموعة من المرتكزات أهمها سهولة إجراءات الانتقال من مرحلة لأخرى أو الدمج بين المراحل أو تجزئتها وفقاً للمعطيات والمستجدات الطارئة.

وذكر مطر أن الوزارة انتهت من إعداد البروتوكول الصحي ودليل إجراءات العودة الآمنة للمدارس، والذي يتضمن كافة الأدوار المطلوبة من المدرسة للحفاظ على سلامة الطلبة بدءاً باستقبال الطلبة، ومروراً بفعاليات الدوام المدرسي ودخول الغرف الصفية والاستراحات وانتهاءً بمغادرة المدرسة.

ولفت مطر إلى أن العودة للمدارس في جميع المراحل يكون بالدوام الجزئي فقط (3 أيام أسبوعياً)، بنصف عدد الطلاب في كل شعبة، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 25 طالباً.

وأكد أن قرار الانتقال من مرحلة لأخرى يتم بعد رفع وزارة التربية والتعليم توصياتها والتقارير الخاصة بتقييم المرحلة السابقة ومستوى جهوزيتها للمرحلة اللاحقة.

كما أوضح مطر أن إجراءات استئناف الدراسة لا تشمل المدارس الواقعة في المناطق المغلقة (الحمراء)، ويمكن إغلاق مدارس أخرى لفترات مختلفة في ضوء توصيات جهات الاختصاص.

وبيّن أنه بعد أسبوعين من انطلاق المرحلة الأولى (الثانوية العامة) أشارت التقارير الميدانية وعملية رصد المؤشرات إلى نتائج إيجابية على صعيد التزام المدارس والطلبة بالإجراءات الصحية والوقائية.

وذكر مطر أن هناك ربطا إلكترونيا للبيانات الخاصة بالطلبة والعاملين في وزارة التربية والتعليم مع بيانات وزارة الصحة الخاصة بالمصابين والمخالطين بما يسهل سرعة التعرف على الحالات المصابة والمخالطة وتحييدها.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم دعمت التعليم الوجاهي من خلال توفير عدة مسارات للتعليم عن بُعد أهمها؛ الصفوف الافتراضية، وبطاقات التعلم الذاتي، والدروس التعليمية المصورة.

وذكر مطر أن الوزارة قامت بتهيئة بيئة روافد التعليمية ورفدها بالمحتوى الرقمي، كما تم إطلاق البث المسموع والمرئي للإذاعة التعليمية عبر الأثير وصفحتها على الفيسبوك، وستعمل الوزارة على استكمال تدريب المعلمين وإلحاق أكبر عدد ممكن من الطلبة بالصفوف الافتراضية.

وأشار إلى أن الوزارة ستستكمل قريباً تصوير دروس تعليمية عالية الجودة في المباحث الأساسية لطلبة الصفوف من الأول حتى السادس الأساسي، "هناك موافقة حكومية على إطلاق بث مرئي خاص بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة، وستسعى الوزارة إلى إطلاق البث في أقرب فرصة ممكنة.

وأكد مطر وجود إعداد خطط لتوزيع المحتوى الدراسي بما ينسجم مع عدد الحصص المتاحة لكل مبحث، وتم تعميم تلك الخطط على المدارس والمعلمين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الكتب المدرسية في كافة المراحل والصفوف.

كما أوضح أن الوزارة أطلقت العديد من برامج الدعم والرعاية النفسية للطلبة؛ لتعزيز صلادتهم النفسية في ضوء المخاطر التي قد يواجهونها خلال أزمة وباء كورونا، بالإضافة لإجراء بعض التعديلات على أنظمة التقويم التربوي بما ينسجم مع المستجدات الخاصة بظروف العام الدراسي.

وثمّنت الوزارة جهود الطلبة وأولياء الأمور لإظهارهم قدرا كبيرا من الالتزام خلال المرحلة الأولى من العودة للمدارس، والذي عزز فرص الانتقال للمرحلة الثانية، كما وتدعوهم إلى ديمومة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية حفاظاً على أبنائنا وبناتنا.

وقدّمت الوزارة الشكر كافة الجهات الشريكة التي ساهمت في دعم الوزارة ومساندتها ولا زالت، ونخص بالذكر لجنة المتابعة الحكومية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووكالة الغوث ولجنة الطوارئ المركزية ولجان الطوارئ في المحافظات والمكتب الإعلامي الحكومي وكافة الجهات الداعمة والمانحة.

وجهزت وزارة التربية والتعليم العالي مدارسها لاستقبال طلبة الصفوف من السابع وحتى الحادي عشر، وبدء تدريسهم مستندة على بروتوكول صحي ودليل إجرائي للعودة الآمنة للدراسة.

وشملت تجهيزات الوزارة تنظيف وتطهير الغرف الصفية والمقاعد والأبواب والنوافذ والساحات والممرات والمباني المدرسية بشكل عام، ووضع إرشادات صحية واشارات للتباعد، وكيفية استقبال الطلبة ودخولهم للفصول، إضافة إلى تجهيز خطة تعليمية في المنهاج والتدريس.

وتتابع الوزارة عبر لجانها المتنوعة من الوزارة والمديريات والمدارس جميع الإجراءات أولاً بأول من أجل ضمان عودة آمنة للدراسة وخلق بيئة مدرسية آمنة وصحية.