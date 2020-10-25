فرنسا تدعو إلى وقف الدعوات لمقاطعتها

وطن: دعت فرنسا الأحد حكومات الدول المعنية إلى وقف الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، معتبرة أنها تصدر من "أقلية راديكالية".

وبحسب وكالة (أ ف ب) نقلاً عن بيان للخارجية الفرنسية قالت فيه إن "الدعوات الى المقاطعة عبثية ويجب أن تتوقف فورا، وكذلك كل الهجمات التي تتعرض لها بلادنا والتي تقف وراءها أقلية راديكالية".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد أدلى بتصريحات عن الإسلام، أثارت انتقادات وتظاهرات ودعوات الى مقاطعة السلع الفرنسية في العالمين العربي والإسلامي.